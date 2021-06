L’Rt è stabile, ma continua a scendere l’incidenza settimanale dei contagi in Italia.

Sono i primi dati che emergono dal monitoraggio degli esperti della Cabina di Regia.

L’incidenza aggiornata al dato di ieri cala a 16,7 casi ogni 100mila abitanti, nel monitoraggio di sette giorni fa era a 25. In Sardegna si registra un'incidenza di 9,57 casi per 100mila abitanti, tra le più basse in Italia.

L’indice Rt passa invece dallo 0,68 della scorsa settimana a 0,69, un lievissimo aumento che per gli esperti è un segnale di stabilità tutto sommato confortante, soprattutto se abbinato alla netta riduzione dell’incidenza.

ITALIA BIANCA – Da lunedì passeranno in fascia bianca anche Basilicata, Calabria, Sicilia, Campania, Toscana e Provincia di Bolzano. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze. Unica Regione gialla, ma solo per un’altra settimana, sarà la Valle d’Aosta. Poco male, perché proprio da lunedì il coprifuoco verrà abolito per tutti.

INCIDENZA REGIONE PER REGIONE – La Sardegna, con 8 casi ogni 100mila abitanti, è la seconda Regione con incidenza settimanale più bassa. Meglio fa solo la Liguria con 6. Ecco i dati Regione per Regione: Abruzzo 12, Basilicata 30, Calabria 25, Campania 18, Emilia-Romagna 16, Friuli 11, Lazio 17, Liguria 6, Lombardia 16, Marche 12, Molise 9, Piemonte 13, Provincia di Bolzano 17, Provincia di Trento 13, Puglia 20, Sardegna 9, Sicilia 30, Toscana 20, Umbria 12, Valle d'Aosta 13, Veneto 10.

Tutte le Regioni e Province autonome sono classificate a rischio basso, tranne tre – Basilicata, Friuli e Molise – che sono a rischio moderato. Tutte hanno comunque un valore dell'Rt compatibile con uno scenario di tipo uno.

NEGLI OSPEDALI – Nessuna Regione o Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 6%, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa dai 688 dello scorso 8 giugno ai 504 del 15.

Anche il tasso di occupazione in aree mediche è al 6% a livello nazionale, qui si scende dai 4.865 ricoverati dell’8 giugno ai 3.333 del 15.

Quattro Regioni, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia e Veneto, riportano una allerta di resilienza, nessuna riporta molteplici allerte.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata