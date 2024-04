Incidente mortale sul lavoro nel Senese.

A perdere la vita, un 23enne. Il giovane, all’interno di un’azienda di Montepulciano che produce strutture in metallo e box per cavalli, sarebbe stato colpito al petto da un tubolare in ferro. La dinamica deve però ancora essere accertata nei dettagli.

Sul posto sono arrivati i magistrati, le forze dell’ordine e i soccorritori.

Manuel Cavanna, questo il nome della vittima, era originario dell’Aretino e lavorava come operaio per una ditta esterna.

