È di due vittime il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle otto, ad Ancona. Lo schianto, che ha interessato anche una colonnina per il rifornimento di metano, ha causato una maxi fuga di gas che ha spinto il Comune a chiedere ai cittadini di chiudere le finestre e non uscire nella zona interessata. Una delle due vittime è una dottoressa 40enne, che lavorava in Clinica Medica all'ospedale di Torrette di Ancona L'altra persona, che non aveva i documenti, è un uomo sulla sessantina. Entrambi stavano aspettando il bus alla fermata.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, il dramma sarebbe avvenuto dopo che un’auto di grossa cilindrata ha travolto altri veicoli, uno dei quali è finito contro una cabina del gas metano. La macchina, continuando la corsa, avrebbe poi investito i due pedoni.

Dopo due ore di lavoro, l’area è stata messa in sicurezza e la perdita di gas è stata fermata.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata