Era il suo primo giorno di tirocinio come infermiera, ma un drammatico incidente ha interrotto i suoi sogni. Elisa Girolametto, volontaria della Croce Rossa, è rimasta vittima di un incidente mentre, a bordo della sua auto, stava raggiungendo una casa di riposo di Montebelluna, nel Trevigiano.

La 19enne, studentessa universitaria, era al volante della Fiat Punto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un muretto. La macchina si è incendiata e la ragazza, intrappolata nell’abitacolo, è morta carbonizzata.

I soccorritori, arrivati poco dopo sul posto, non hanno potuto far nulla.

Forse è stata colta da un malore, oppure da un colpo di sonno, o si è distratta. Per ora non è chiaro cosa sia accaduto.

"Il nostro comitato – hanno scritto i volontari di Bassano del Grappa della Croce Rossa – vive un giorno di grande dolore, è venuta a mancare in un tragico incidente la nostra volontaria Elisa Girolametto. Elisa era molto attiva con i volontari giovani e nei servizi sanitari, stava frequentando la facoltà di scienze infermieristiche e stava svolgendo il tirocinio in una casa di riposo. Tutti i Volontari sono vicini ai genitori, alle sorelle, e al fidanzato, per far sentire loro l’affetto e la vicinanza della famiglia di Croce Rossa che ha visto Elisa partecipare attivamente alla vita del nostro Comitato. Mancano le parole, ma siamo sicuri che la nostra presenza porterà un po’ di conforto. Il pensiero del Presidente e del Consiglio è rivolto a chi ha condiviso con lei questi anni e i nostri obiettivi”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata