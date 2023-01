Tre persone sono rimaste ferite in un incidente nella tarda serata di ieri lungo la Tangenziale ovest di Milano, nel tratto in uscita per la Statale 11 verso Novara. Fra loro anche una bambina di 11 mesi.

Oltre alla bambina - secondo quanto riferito dal 118 - sono rimasti coinvolti un uomo di 36 anni e una 27enne.

La bimba e la giovane donna sono state portate in ospedale in condizioni gravi. Il 36enne non ha avuto bisogno di essere ricoverato.

Sono intervenuti, oltre al personale del 118, quello dell'ATS di Assago e i vigili del fuoco.

