L’aeroporto di Palermo è stato chiuso al traffico e poi riaperto alle 11 di questa mattina a causa di un incendio che si è sviluppato sulle montagne attorno allo scalo.

I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme, 8 i voli cancellati dalle prime ore del giorno.

Roghi si registrano inoltre intorno al tratto di autostrada Palermo-Mazara Del Vallo, chiusi gli svincoli di Villagrazia Carini e Cinisi.

Problemi poi nella zona dell’ospedale Cervello, le operazioni di spegnimento sono cominciate nella notte, per ora non è stata disposta l’evacuazione della struttura, l’attività prosegue e la situazione sarebbe sotto controllo.

In mattinata anche il macabro ritrovamento da parte dei Carabinieri di due corpi carbonizzati in una casupola a Cinisi, non distante dall’aeroporto. Due corpi carbonizzati sono stati trovati in una casupola a Cinisi non distante dall'aeroporto. Sono vittime dell'incendio che da ore divora la zona. I cadaveri non sono stati ancora identificati ma stando ai primi aggiornamenti si tratterebbe di due anziani, che avrebbero all'incirca 77 e 75 anni. Sempre nel Palermitano una 88enne è morta in casa. Da ieri con la febbre alta, i Vigili del Fuoco non sono riusciti a raggiungere la sua abitazione a San Martino delle Scale.

