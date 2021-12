Un enorme incendio sviluppatosi nella scuola di musica Tamburvoice ad Alessandria ha provocato la morte di una 55enne. Monica Prendin, cantante, violoncellista e tastierista, è rimasta uccisa nel rogo. Un altro musicista ha riportato gravi ustioni nel tentativo di salvarla.

L’allarme è scattato quando una giovane allieva ha visto fiamme e fumo uscire dai locali del secondo piano della palazzina di via Arnaldo da Brescia. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e i soccorritori. Purtroppo per la donna, che era la fondatrice della scuola, non c’è stato nulla da fare.

Le cause di quanto accaduto sono in via di ricostruzione, per tutta la giornata di ieri si sono svolti i lavori per bonificare e mettere in sicurezza il palazzo. L'incendio è arrivato fino al tetto, che è crollato.

"Trovare un perché è impossibile. Monica suona tra gli angeli col tuo papà. E butta un occhio giù ogni tanto", è il post su Facebook scritto dal marito.

