Un 46enne e suo figlio di 6 anni sono rimasti ustionati in modo grave a seguito di un incendio divampato sul piazzale davanti a un’officina a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio.

Ad andare a fuoco, per cause in via di accertamento, è stato un rimorchio che trasportava alcune moto.

Il genitore è stato portato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano a bordo dell’elicottero del 118, mentre il figlioletto – sempre con l’eliambulanza – al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Per entrambi la prognosi è riservata.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri, che sono arrivati sul posto insieme ai Vigili del fuoco.

(Unioneonline/s.s.)

