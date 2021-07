Sono 888 i nuovi contagi da Covid-19 individuati in Italia nelle ultime 24 ore, 13 le vittime in un giorno.

Sono i dati contenuti nell’ultimo bollettino del ministero della Salute: ieri i contagi erano stati 1.391, i decessi sette. Una settimana fa, per fare il confronto con lunedì scorso, i casi rilevati erano appena 480 con all’incirca lo stesso numero di tamponi.

Con 73.571 tamponi molecolari e antigenici effettuati, il tasso di positività si attesta all’1,21%, ieri era allo 0,97%.

Resta basso il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva, appena 4, il totale dei pazienti in Rianimazione è a quota 158, tre in meno rispetto al dato di ieri. Aumenta il numero dei ricoverati in area medica: sono 1.149, +15 rispetto a 24 ore fa.

