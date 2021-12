Sono 20.497 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.527. Sono invece 118 le vittime in un giorno, ieri erano state 79.

Nel nostro Paese non si toccavano i ventimila contagi dal 3 aprile scorso, quando si registrarono 21.261 positivi. Per quanto riguarda invece i morti, che oggi sono stati 118, bisogna risalire al 28 maggio, quando furono registrati 126 decessi.

Nel dettaglio, sono 716.287 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 312.828. Il tasso di positività è al 2,86%, in calo rispetto al 4% di ieri. Guardando alla situazione negli ospedali, sono 816 i pazienti in terapia intensiva in Italia, cinque in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati

con sintomi nei reparti ordinari sono 6.483, ovvero 150 in più rispetto a ieri.

I dimessi e i guariti sono invece 4.787.453, con un incremento di 11.777 rispetto a ieri.

In Italia ci sono attualmente 263.148 persone positive al Covid, 8.595 in più nelle ultime 24 ore.

Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.185.270, i morti 134.669.

