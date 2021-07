Nelle ultime 24 ore a livello nazionale si sono registrati 5.140 nuovi casi di positività al Covid-19 (dato stabile) su circa 21mila tamponi eseguiti, per un tasso di positività che scende dal 2,2% al 2%.

Lo certifica il nuovo bollettino sull’epidemia diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi decessi causati dal coronavirus in Italia sono invece 5 (ieri erano stati 17), che portano le vittime totali da inizio emergenza a 127.942.

Rispetto al precedente aggiornamento ci sono 17 nuovi ingressi nelle terapie intensive (172 i pazienti totali assistiti in rianimazione negli ospedali della Penisola), mentre i nuovi ricoverati in area medica sono 36 (in totale 1.340).

Secondo i dati del ministero, nell’ultimo mese il 69% dei decessi, il 46% dei ricoveri e il 71% degli ingressi in terapia intensiva riguarda pazienti che non hanno ricevuto la vaccinazione anti-Covid.

