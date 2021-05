Sono 3.351 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.738. Sono invece 83 le vittime in un giorno, ieri 126.

Con 247.330 tamponi molecolari e antigenici effettuati il tasso di positività si attesta all’1,3%, in lieve calo rispetto al dato di ieri dell’1,5%.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.213.055, i morti 126.002. I dimessi ed i guariti sono invece 3.845.087, con un incremento rispetto a ieri di 7.569, mentre gli attualmente positivi scendono a 241.966, in calo di 4.304 unità nelle ultime 24 ore.

Sempre più vuoti gli ospedali. In terapia intensiva si trovano 1.095 pazienti, 47 in meno rispetto a ieri. Solo 29 i nuovi ingressi in Rianimazione, il dato più basso da quando viene fornito dal ministero della Salute, ossia dallo scorso dicembre. Negli altri reparti si scende sotto quota 7mila, con 6.800 ricoverati, 392 in meno nelle ultime 24 ore.

Sono 620 i nuovi contagi in Lombardia, 385 in Sicilia, 331 in Campania, 307 nel Lazio, 224 in Emilia Romagna, 200 in Toscana.

