Sono 1.968 i nuovi casi rilevati in Italia nell’ultimo bollettino del ministero della Salute, 59 i decessi delle ultime 24 ore.

Con 97.633 i tamponi molecolari e antigenici (pochi per via del post festivo) effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, il tasso di positività si attesta al 2%, in aumento fino all’1,2% di ieri.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.225.163, i morti 126.342. I dimessi ed i guariti sono invece 3.893.259, con un incremento di 6.392 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 205.562, in calo di 4.488 nelle ultime 24 ore.

Continua il calo nella pressione ospedaliera. In terapia intensiva si scende sotto quota 900, con 892 pazienti ricoverati – 41 in meno rispetto a ieri – e appena 24 nuovi ingressi, il dato più basso da quando viene fornito nel bollettino quotidiano. Nei reparti ordinari si trovano 5.717 positivi al Covid, in diminuzione di 141 unità rispetto a ieri.

In Lombardia sono 277 i casi rilevati, 254 in Sicilia, 232 in Emilia Romagna, 219 in Piemonte, 218 in Campania, 196 nel Lazio, 186 in Toscana.

