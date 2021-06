In Italia sono 102 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 65).

Lieve aumento anche per i casi positivi: 1.896 (ieri 1.273), secondo i dati del ministero della Salute.

Il tasso di positività scende però, per la prima volta dopo mesi, sotto l’1%, attestandosi allo 0,8% (1,5% nel precedente aggiornamento). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 220.917.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 688 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 71

rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 17 (ieri erano stati 25).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.685, in calo di 225 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 283). In isolamento domiciliare ci sono 176.353 persone, in calo di 6.431 rispetto a ieri. (Unioneonline/l.f.)

