Sono 11.807 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.585. Sono invece 258 le vittime in un giorno (ieri ne erano state registrate 267).

Questi i dati riportati nell’odierno bollettino del ministero della Salute.

Sono 324.640 i tamponi molecolari e antigenici per il Covid-19 effettuati nel nostro Paese. Ieri i test erano stati 327.169.

Il tasso di positività è del 3,6% (ieri era al 3,2%).

I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.308, in calo di 60 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 127 (ieri 142).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 16.867 persone, in calo di 653 unità rispetto a ieri.

