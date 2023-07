Circa 140 dipendenti dei McDonald’s pugliesi di Bari e Casamassima in sciopero a causa delle altissime temperature che si registrano nelle cucine, nell’assenza, dicono di «un impianto di condizionamento adeguato».

L’agitazione è stata indetta dalla Filcams Cgil e dalla Cgil metropolitana e provinciale del capoluogo pugliese.

«Si sono registrati diversi casi di malori tra il personale che lavora con temperature allucinanti - spiega Domenico Ficco, segretario della Cgil Bari - e anche quando si è tentato di aggiungere dei condizionatori portatili l'impianto elettrico non ha retto».

I sindacati chiedono «con urgenza la chiusura al pubblico nelle giornate da bollino rosso e il relativo ricorso alla cassa integrazione per lavoratrici e lavoratori così come previsto dalle ultime disposizioni Inps fino a quando non sia possibile in intervento tecnico risolutivo».

Domenica, intanto, a incrociare le braccia saranno i lavoratori delle aziende Rm e Hb, esercenti marchio McDonald's, che saranno in presidio dalle ore 18.30 alle ore 20.30 davanti ai ristoranti di Bari, in via Sparano, e dalle ore 21 alle ore 23 a Casamassima, nel parcheggio del locale che si trova a venti chilometri da Bari.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata