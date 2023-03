In casa aveva quasi 7 chili di droga, tra Gbl (nota anche come “droga dello stupro”), e altri stupefacenti.

Per questo ieri mattina a Milano, la Polizia ha arrestato in flagranza di reato un italiano di 41 anni, pregiudicato. Il suo appartamento era stato individuato dalla Squadra Investigativa come possibile luogo di spaccio. Durante l'appostamento, gli agenti hanno notato un ragazzo entrare nell'abitazione e poco dopo lo hanno bloccato mentre usciva con il 41enne. Nel borsello del giovane, 67 grammi di Gbl. Nelle tasche dell’uomo, 140 euro in contanti.

Scoperti poi alcuni armadietti con all’interno 6,5 chili di Gbl ma non solo: anche materiale per il suo confezionamento, 240 grammi di shaboo (una potente anfetamina), diverse pastiglie di ecstasy e 13mila euro in contanti. I poliziotti hanno inoltre trovato 10 grammi di marijuana e un bilancino elettronico di precisione.

