Dopo un lunedì di tregua, domani è in arrivo un nuovo ciclone sulla Sardegna.

Nelle prossime ore il vortice giungerà sul Mediterraneo dal golfo del Leone, quindi raggiungerà velocemente la Sardegna, la Sicilia e attraverserà tutto il Sud.

Il tempo è previsto in peggioramento sulle Isole Maggiori e in spostamento verso la Calabria, la Basilicata, la Campania e la Puglia. Piogge abbondanti e anche sotto forma di nubifragio o alluvione lampo potranno colpire l'Isola e tutte le altre regioni.

Il rischio idrogeologico sarà da considerare alto, secondo il sito www.iLMeteo.it. Piogge sono attese anche al Nord, ma in genere di debole intensità.

Il clima sarà decisamente più freddo ovunque con venti via via più gelidi dai Balcani. Di giorno al Nord difficilmente si raggiungeranno valori a due cifre, se non in Liguria, al Centro poco sopra i 12°C e al Sud sempre sotto i 17°C. A conti fatti i valori termici, dopo ben quasi un anno, andranno sotto la media del periodo un po’ ovunque.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata