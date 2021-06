"Per me quel 'porca puttena' gridato da Immobile e Insigne alle telecamere dopo il gol è come un David di Donatello. Mi sono commosso. E non è detto che non diventi lo slogan degli Europei".

Un augurio scherzoso alla Nazionale quello di Lino Banfi, che potrebbe diventare un tormentone estivo, vero porta fortuna proprio come quel "Siamo una squadra fortissimi” cantato dell'altro comico pugliese, Checco Zalone, ai tempi dei Mondiali a Berlino 2006.

Tutto è nato da un video di incoraggiamento inviato dall'attore pugliese al suo amico e capitano della Nazionale Giorgio Chiellini, ma indirizzato a tutta la squadra e in particolare al ct Roberto Mancini: "Nel video - spiega Banfi - dicevo a Mancini: 'Mister, non sbagliamo la tattica per la partita di domani e a un certo punto dicevo 'mi raccomando Spinazzola-Immobile quando c'è il passaggio, e se segna Immobile la prima cosa che deve dire è 'porca puttena'. Io l'ho mandato per scherzo e non mi aspettavo che andasse a finire così e devo ammettere che mi sono commosso quando ho visto le reazioni dei giocatori. Non me lo aspettavo", aggiunge Banfi.

Nel video, il comico che vive a Roma e tifa giallorosso fa riferimento anche al personaggio cult Oronzo Canà, che nel film "L'allenatore nel pallone" parlava di "bizona" e di schema 5-5-5: "Ho detto a Mancini di affidarsi al 5-5-5".

Tornando un po' più serio poi Banfi parla anche delle possibilità dell'Italia di vincere gli Europei: "Gli azzurri possono vincere l'11 luglio a Wembley e se capita, proprio quel giorno compio 85 anni, mi aspetto una dedica. Andare allo stadio? Perché no, potrei andare proprio alla finale dell'Italia. Ora però vorrei che il prossimo gol lo segnasse Spinazzola alla prossima partita".

