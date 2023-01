Ha percorso circa cinquanta chilometri in bicicletta (non attrezzata) nel Veronese per consegnare il pasto ad Andrea Bassi, consigliere regionale della Lega e poi in Fratelli d'Italia che si è dimesso nel 2021 da assessore comunale per ritornare al suo lavoro.

Che quando ha saputo la lunga strada fatta dal corriere si è pentito: «Non cado dalle nuvole ma ho toccato con mano quello che accade a questi poveri ragazzi - spiega - è stata la prima volta che ho usato l'applicazione. Ero ignorante, ora ne ho preso consapevolezza». L'ex assessore, che abita a Bussolengo, ha voluto raccontare la vicenda su Facebook. «Ci ho pensato tutta la notte - confessa - Mi sono chiesto: ma questo povero Cristo ha dovuto patire per portarmi a casa degli hamburger con patatine?».

«Praticamente ha percorso tra andata e ritorno - continua - 40 o 50 chilometri. Mi si è raggelato il sangue. Gli ho anche chiesto se volesse salire a scaldarsi un po' ma mi ha risposto che non aveva tempo, che doveva correre via per altre consegne».

«Da parte mia – ha concluso – posso dire che sebbene non voglia demonizzare il sistema, fino a quando non vedrò un cambiamento, non contribuirò a perpetrare lo sfruttamento».

