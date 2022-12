I carabinieri ricordano oggi la storia di Antonio Fois, il carabiniere sardo protagonista di un atto di coraggio avvenuto il 26 dicembre 1971.

Quel giorno il militare, nato a Borore il 23 gennaio 1953, è in caserma a Ventimiglia quando alla porta bussa un ragazzino di 14 anni: in casa sua il padre e un pregiudicato appena uscito di prigione stanno litigando violentemente.

“Antonio – sottolineano i militari - va immediatamente sul posto e cerca di riportare la calma tra i contendenti, ma uno dei due estrae una pistola e spara, colpendo al petto il carabiniere. Prima di spegnersi per la gravità della ferita, Antonio si rammarica con il comandante della Tenenza per non essere riuscito a fare di più”.

Fois verrà insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare con disposizione del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1972.

