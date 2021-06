Sono 45 milioni e 767.366 le somministrazioni eseguite finora nel nostro Paese dall'inizio della campagna vaccinale contro il coronavirus.

Da oltre un mese sono state superate in media le 500mila dosi giornaliere (ieri ne sono state inoculate oltre 510mila).

Questi gli ultimi dati nazionali sulle vaccinazioni.

Il 26,24% della popolazione nel nostro Paese ha completato il ciclo vaccinale, oltre 15 milioni di persone.

Almeno uno shot è stato somministrato a oltre il 50%.

Se si considera solo la popolazione vaccinabile (con età superiore ai 12 anni), la percentuale sale al 58,45%, mentre in questa categoria il 29,12% ha la totale copertura (richiamo o monodose).

Per riuscire a immunizzare in tempi rapidi ed efficaci, il ministero della Salute sta puntando anche sul siero monodose prodotto da Johnson&Johnson, che potrà essere somministrato anche a persone con meno di 60 anni, soprattutto migranti, senza tetto o in generale persone più difficili da identificare a livello sanitario e rintracciare nel caso di una seconda dose.

