C’è una prima gioia in queste festività per la famiglia di Ignazio Cadoni, che dorme in auto dallo scorso maggio a Legnano (Milano). Mamma Milena potrà riabbracciare per la prima volta dopo il parto l’ultimogenito, Ethan, nato lo scorso 6 dicembre con problemi di salute ed è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva alla clinica Macedonio Melloni di Milano.

Cadoni, originario di Carbonia, ha ricevuto l’aiuto dell’associazione “Il Sole nel Cuore” che ha fatto in modo che l’uomo insieme alla compagna e alle due figlie di 7 e 8 anni potesse essere provvisoriamente ospitato in un albergo, mettendo così fine alla difficile situazione delle notti passate in macchina dentro i sacchi a pelo. Almeno per il periodo di Natale.

Dopo aver perso il lavoro, non era più riuscito a trovare una sistemazione stabile: «Oggi ci vogliono troppi soldi, e io non li ho», aveva spiegato. Qualche impiego saltuario gli permette di comprare beni di prima necessità, di più non riesce a fare.

«Non sarà festa per me fino a quando mio figlio non uscirà dall’ospedale», le sue parole: e questo desiderio ora sembra sempre più vicino alla realizzazione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata