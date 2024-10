È riuscito a entrare più volte nei sistemi informatici ministeriali e di altri importanti società come Tim e Telespazio, inclusi quelli della Guardia di finanza. Si chiama Carmelo Miano, l’hacker siciliano quasi 24enne nato a Sciacca, residente a Gela e domiciliato a Roma a cui la Procura di Napoli contesta i reati di accesso abusivo aggravato a strutture informatiche e di diffusione di malware e programmi software.

Miano ha ammesso di avere violato i server del ministero della Giustizia ma non solo: assistito dal suo legale, l'avvocato Gioacchino Genchi ha anche fatto sapere di essere disposto a collaborare con gli inquirenti. Miano ha però negato che le sue incursioni informatiche abbiano arrecato dei danni ai sistemi informatici presi di mira. Il 24enne ha anche ammesso di avere consultato alle email di diversi magistrati tra Napoli, Roma, Gela e Brescia. L'avvocato dell'indagato ha chiesto che gli atti vengano trasmessi per competenza alla Procura di Perugia e lodato l'attività investigativa del pool di pm partenopei che hanno indagato sul suo assistito sottolineando, nel contempo, la fragilità dei sistemi informatici violanti dal giovane hacker siciliano. L'avvocato Genchi ha chiesto al gip di Napoli che ha emesso l'arresto in carcere notificato a Miano dalla Polizia Postale l'attenuazione della misura cautelare del carcere con gli arresti domiciliari.

Quanto al danneggiamento del sistema informatico contestato, il difensore di Miano ha spiegato che «era già abbastanza disastrato di suo». Circa l'eventualità che il 24enne sia entrato in contatto anche con presunti esponenti dei servizi segreti, l'avvocato ha replicato che il suo cliente è disposto a rispondere ai pm «su ogni altro aspetto delle indagini».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata