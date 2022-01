Cinquanta bambini e ragazzi minorenni potrebbero essere allontanati dai genitori che fanno uso, spacciano o trafficano stupefacenti. Succede a Palermo, dove la locale Procura ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti di decine di famiglie, a tutela dei minori.

L’annuncio è arrivato, nel corso di un intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario, dall'avvocato dello Stato Annamaria Palma.

"La Procura dei minori - ha detto - ha avviato un progetto senza precedenti, sulla base di alcuni episodi recenti".

Le drastiche misure sono in fieri dopo che nelle ultime settimane cinque bambini sono finiti in ospedale per avere ingerito sostanze stupefacenti trovate in giro per casa.

Altri minorenni, sempre a Palermo, sono stati ripresi dalle forze di polizia mentre aiutavano i genitori a confezionare le dosi di droga destinate al mercato dello spaccio.

