«Ho chiesto di pagare con il pos e il tassista ha iniziato a urlare e mi ha quasi aggredita, per poi sbattermi le valigie sul marciapiede e andarsene».

Questo il racconto della “tiktoker” Emily Pallini (2,2 milioni di follower) dopo una disavventura avuta a Milano.

Secondo quanto raccontato dalla stessa, il tassista si era già innervosito per la breve tratta richiesta e le si era rivolto dicendole: «Avevi paura di attraversare la strada?», lasciandosi poi andare a commenti razzisti come «Pensavo avessi paura di tutti questi neri che ci sono in giro».

Poi - prosegue il video postato dalla ragazza - l'auto è arrivata a destinazione, ha inchiodato sulla pista ciclabile, la giovane ha chiesto di pagare con il pos e l'autista avrebbe preteso che andasse a prelevare.

Lei allora ha insistito, sostenendo «è un mio diritto» e lui avrebbe allora continuato a urlare, finché non le ha sbattuto le valigie sul marciapiede e se ne è andato.

«Non è possibile - conclude Pallini - che un uomo di 50 anni, che potrebbe essere mio padre, si permette di trattare una ragazza, un cliente, in questo modo.. è una vergogna. Sono senza parole e tanto dispiaciuta perché una cosa del genere non dovrebbe mai succedere. Mi sembra tutta una grandissima follia».

