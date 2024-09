La paziente di un ospedale è rimasta ferita a causa di un colpo di pistola partito accidentalmente a una guardia giurata.

L’episodio è avvenuto verso l’1 della scorsa notte all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Il metronotte stava mostrando l’arma di servizio a un collega all’interno del gabbiotto in ospedale, quando è partito un colpo accidentalmente. Il proiettile ha trapassato la parete e si è conficcato in una porta tagliafuoco, non colpendo nessuno, ma i calcinacci sono caduti ferendo al braccio una ragazza che era in sala d’attesa.

La guardia giurata, 58 anni, è stata condotta dalla polizia in Questura e deferita a piede libero per esplosioni pericolose e lesioni personali gravi. Sul posto per gli accertamenti è intervenuta anche la Scientifica.

