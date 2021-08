Proseguono i controlli del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per il rispetto delle norme anti Covid previste in ristoranti e bar, palestre e piscine coperte, centri ricreativi e sale gioco e scommesse, con particolare attenzione all’uso del green pass.

Ad oggi sono state 37 le sanzioni contestate, delle quali 19 ai gestori di ristoranti, bar, palestre, sale scommesse e sale giochi per aver accettato all’interno dei propri locali clienti sprovvisti dell’apposita certificazione verde.

Ulteriori 18 violazioni sono invece state applicate nei confronti dei clienti e delle utenze e sempre per il mancato possesso del green pass.

I tre quarti delle sanzioni rilevate nel corso dei controlli svolti dai Carabinieri NAS sono riconducibili a ristoranti, pizzerie e bar. La restante parte è stata invece individuata in palestre (24%) e insale gioco e scommesse (11%).

Oltre alla verifica della certificazione verde i controlli dei NAS hanno riguardato anche la corretta applicazione delle restanti misure di contenimento alla diffusione pandemica, contestando 102 violazioni nei confronti di bar, ristoranti, centri ricreativi e turistici per mancato uso delle mascherine, assenza di informazioni agli utenti, mancanza della distanza interpersonale e svolgimento di attività non consentite.

