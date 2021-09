Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge per l'estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro. E' quanto si apprende da diverse fonti governative, a conclusione del Cdm.

A quanto trapela, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, data di scadenza dello stato d'emergenza, il certificato verde sarà obbligatorio per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, anche per i lavoratori esterni all'amministrazione o all'azienda. La bozza è composta da 8 articoli e disciplina l'obbligo per l'ingresso nei luoghi di lavoro, per tutti i dipendenti e anche per chi acceda a quei luoghi per svolgere la sua "attività lavorativa e formativa".

NO AL LICENZIAMENTO – Chi non ha il Green pass, si apprende, avrà comunque il "diritto alla conservazione del rapporto di lavoro". La bozza però prevede sanzioni da 600 a 1.500 euro sia per chi non mostra il certificato verde sia per chi omette i controlli. Prevista anche la sospensione e lo stop allo stipendio, per chi per cinque giorni consecutivi si presenti al lavoro senza Green pass.

GUARITI E PRIMA DOSE - I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino antiCovid per avere il Green pass ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione. L'articolo 4 comma 3 modifica infatti la normativa attuale sostituendo il passaggio in cui si affermava che la certificazione era valida "dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione" con le parole "dalla medesima somministrazione".

COLF E BADANTI – L'obbligo di Green pass per l'ingresso nei luoghi di lavoro varrà, confermano fonti del governo, per tutti i lavoratori privati, dunque sono inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari.

NEI TRIBUNALI – L’obbligo di esibire il green pass varrà inoltre dal 15 ottobre anche per i magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari. La bozza del decreto approvato dal Cdm precisa però che le disposizioni non valgono invece per "avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo". L'accesso senza il pass, dice ancora il decreto, rappresenta un "illecito disciplinare" e come tale sarà sanzionato.

