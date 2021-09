"Oggi finalmente potremo constatare cosa rimane dei nostri effetti personali".

Sono le parole di Mahmood, fra gli abitanti della Torre dei Mori andata a fuoco domenica scorsa a Milano, in una storia postata su Instagram in cui invita ad aiutare le famiglie che hanno bisogno e a non dimenticarsi in pochi giorni di quanto è successo.

"Per molti dei miei vicini sarà più dura ricominciare, non tutti possono ricostruire una vita in pochi giorni e riavere ciò che avevano prima”, ha spiegato Mahmood.

"Molte persone e molte famiglie hanno necessità di aiuto. Spero veramente - ha aggiunto - che questa situazione non verrà dimenticata in pochi giorni e che si faccia quanto possibile per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno".

