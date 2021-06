Dramma a Martinsicuro, in provincia di Teramo.

Un bimbo di un anno è precipitato dal balcone di un'abitazione al terzo piano ed è morto sul colpo.

Il piccolo, figlio di una coppia di stranieri, è sfuggito all'attenzione dei suoi genitori ed è caduto giù: non è ancora chiara l’esatta dinamica.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri di Alba Adriatica insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile stanno cercando di ricostruire come siano andate esattamente le cose.

