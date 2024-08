L’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è tornato in libertà.

Dopo oltre 89 giorni in giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha accolto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata dall’avvocato Stefano Savi.

Toti potrà quindi lasciare la sua villa di Ameglia, in provincia di La Spezia, dove si trovava ai domiciliari dal 7 maggio, accusato di corruzione.

Decisive le dimissioni dal ruolo di governatore, in seguito alle quali per il giudice non ci sarebbe più il pericolo di reiterazione del reato, motivazione con cui era stata disposta la misura cautelare.

«Giovanni Toti ha accolto con grande soddisfazione la decisione del giudice. Aspettava questo provvedimento. Ora non ha alcun vincolo. Riprenderà la sua vita da uomo libero e come tale potrà far tutto quello che fa un libero cittadino, anche politica», le dichiarazioni del legale Stefano Savi.

