L’ex governatore ligure Giovanni Toti di nuovo indagato. Questa volta per truffa ai danni dello Stato, assieme all’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone.

La vicenda, secondo quanto riportato dal Secolo XIX on line, riguarderebbe un contratto, prima da co.co.co e poi da dipendente, fatto con soldi pubblici a Davide Marselli, gestore dello stabilimento balneare San Marco di Ameglia, che Giampedrone e Toti frequentano, secondo l'accusa, gratuitamente.

Il fascicolo era stato aperto a La Spezia in concomitanza con l'inchiesta che un anno fa aveva portato ai domiciliari l'allora presidente della Regione, poi dimessosi, per corruzione.

Secondo la procura spezzina Marselli non ha mai svolto i compiti per i quali era stato assunto. Nelle scorse settimane il faldone è stato trasmesso a Genova ed è finito sulla scrivania del pm Andrea Ranalli. La pm Elisa Loris aveva acquisito diversa documentazione e fatto sentire dirigenti e funzionari regionali. Per l'accusa, Marselli avrebbe guadagnato oltre 80 mila euro lordi.

Secondo la guardia di finanza, è una cifra che compensa quanto Giampedrone e Toti hanno "risparmiato" per frequentare gratuitamente lo stabilimento e il ristorante.

«In riferimento alle indiscrezioni sull'inchiesta - il commento dell'avvocato di Toti, Stefano Savi - il mio assistito è letteralmente trasecolato. Ogni presenza di Toti e della sua famiglia allo stabilimento balneare, per altro usato da moltissimo tempo, e negli ultimi anni in modo sempre più sporadico, è stata regolarmente pagata dallo stesso Toti o da un suo familiare. Appare singolare che i pagamenti, per lo più fatti con strumenti tracciabili, non siano stati riscontrati vista la mole di indagini che lo hanno coinvolto».

«Per quanto riguarda l'attività di supporto politico - ha aggiunto Toti - per cui Marselli era retribuito ritengo sia stata svolta con scrupolo oltre che passione ed era nota a tutti. Per altro, la posizione di staff politico ricoperta da Marselli con un contratto ritenuto regolare dalla Regione, lo accomuna alla situazione di altre decine di persone con un simile contratto. Non è chiara quale sia la peculiarità di questo rapporto, se non quella di essere alle dipendenze di Giampedrone e amico di Toti».

