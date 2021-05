“Siamo qui per farci vaccinare, abbiamo letto così”.

Decine di giovani brianzoli si sono messi in fila a più riprese negli hub vaccinali di Monza, convinti di poter accedere alla prestazione sfruttando le dosi avanzate.

Dosi che però non c'erano, o meglio non erano destinate a loro. La notizia circolata era solo una fake news.

L'ultimo episodio risale a ieri sera quando, intorno alle 20, una ventina di giovani si è presentata all'esterno di uno dei centri vaccinali monzesi, mettendosi in coda pensando di poter ottenere il vaccino. Ai dipendenti dell’hub hanno detto di essere certi di poter usufruire del servizio.



Sul posto è intervenuto il personale della Questura di Monza, che ha dovuto mandare i ragazzi a casa.

A quanto emerso, alla base della loro convinzione, ci sarebbero alcuni messaggi circolati in rete e sui social nelle ultime settimane, tutti falsi.



La Questura di Monza ha ricordato, tramite una nota stampa, che solamente quando la Regione darà il via alle prenotazioni per le fasce d'età corrispondenti, sarà possibile riservare sul sito di Poste Italiane il proprio appuntamento per la vaccinazione.

Diffidare insomma dei messaggi arrivati su WhatsApp.

