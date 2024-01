È stato trasportato in codice rosso in ospedale il 25enne italiano che ieri sera, ad Arcisate (Varese), è stato raggiunto all’addome da un colpo di pistola esploso per strada.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’aggressore e al movente.

Sotto esame il cellulare del giovane che, al momento, non è in grado di essere ascoltato dagli investigatori. A quanto si apprende è in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata