Giallo a Naro, nell’Agrigentino, dove due donne sono state trovate morte in abitazioni diverse. Il primo cadavere, carbonizzato, era in cortile Avenia, in un appartamento incendiato. Il secondo in un lago di sangue all’interno di una casa in via Da Vinci.

Le due abitazioni non sono distanti, potrebbe trattarsi di duplice omicidio. Al lavoro, da poco prima dell’alba, ci sono i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Licata. Sul posto anche il sostituto procuratore Elettra Consoli e l’aggiunto Salvatore Vella.

Le vittime, entrambe romene, erano amiche. Alcuni connazionali sono stati portati in caserma per accertamenti. Maria Russ, 57 anni, quella trovata carbonizzata. L’altra è Danila Zarniscu, 58 anni, la sua abitazione sarebbe a soqquadro e chi ha visto la scena parla di immagini agghiaccianti. Zarniscu è sposata con un uomo del posto, così come la figlia di Russ.

(Unioneonline/L)

