Giallo a Santa Margherita Ligure dove è stato trovato un cadavere senza testa e senza mani.

Il corpo è di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, un giovane egiziano appena maggiorenne che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo ottobre.

La prima mano, le cui impronte hanno permesso di risalire al ragazzo, è stata trovata da un pescatore lunedì pomeriggio alla foce del fiume Entella, a Chiavari. Oggi un bagnino ha trovato la seconda su una spiaggia poco distante.

Mentre il corpo mutilato è stato trovato in mare, tra Santa Margherita e Portofino, dall'equipaggio di un tender che stava trasportando il personale a bordo di uno yacht. Il pubblico ministero Daniela Pischetola ha aperto un fascicolo per omicidio per poter eseguire tutti gli accertamenti.

Non si esclude alcuna ipotesi: dall'omicidio, appunto, all'incidente. Secondo le prime informazioni il corpo del giovanissimo nordafricano potrebbe essere stato in acqua 24-48 ore. I tagli al collo e ai polsi sono netti.

Abdalla, ragazzo egiziano che era stato ospite di una comunità per minori non accompagnati, non aveva precedenti penali. Da maggiorenne è entrato nel progetto Autonomia della cooperativa.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata