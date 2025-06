Lutto nel mondo del tennis a Bolzano per la morte di Tobias Tappeiner, il 24enne che all'alba, guidando contromano in autostrada del Brennero, ha perso la vita scontrandosi con la monovolume di una famiglia altoatesina di Varna che stava andando in vacanza al mare.

Polizia stradale al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Resta infatti inspiegabile perché il giovane, che conosceva benissimo lo svincolo di Bolzano sud, avesse imboccato la carreggiata sud in senso opposto.

Tappeiner viveva a San Paolo di Appiano ed era istruttore nella Scuola di tennis del circolo di via Martin Knoller a Bolzano, per il quale militava nel campionato di serie B1. Da ragazzo Tappeiner aveva affrontato in più occasioni Jannik Sinner, un anno più giovane di lui. Nel 2014, ricorda il quotidiano Alto Adige, aveva battuto il futuro numero uno del mondo in un torneo U12 a Bressanone 7-6, 6-3. Assieme avevano affrontato diverse trasferte in rappresentanza delle squadra altoatesina.

Una foto sui social mostra i due sorridenti durante un incontro nel 2022. «Sorridente, gentile, con una spicciata ironia. Tobi me lo ricordo così. In campo invece si trasformava: era un leone. Non mollava una palla. Per batterlo dovevi avere qualcosa in più, altrimenti lui alla fine riusciva a prevalere con la sua grinta», così Stefan Laimer, il direttore sportivo del Tc Bolzano, al giornale.

Non sarà effettuata l'autopsia sul corpo del giovane. Lo ha stabilito la Procura di Bolzano. Con la morte del reo l'indagine si estingue e per questo motivo non ci sarà neanche un test tossicologico.

