Una lite o un gioco erotico finito male. Sono le due ipotesi al vaglio degli inquirenti sul giallo di Firenze dove, in un albergo del centro storico, in vicolo dell’Orco, un uomo è morto per infarto. Una donna invece è stata trovata in fin di vita, sembra perché sia stata percossa, ed è ora ricoverata all’ospedale di Careggi.

I due sono dei turisti inglesi: lui aveva 40 anni, lei ne ha 45 e sono arrivati ieri sera nell’hotel. Questa mattina il personale e altri ospiti hanno sentito delle urla provenire dalla loro camera e hanno avvisato la polizia.

All’arrivo degli agenti e del 118, la donna era in condizioni gravissime, in ospedale è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Per l’uomo non c’era più nulla da fare.

