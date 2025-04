Ha preferito non rispondere alle domande e ha anche avuto un malessere la madre di Andrea Sempio, convocata ieri dai Carabinieri di Milano nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia in cui il figlio è per la terza volta indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.

Daniela Ferrari, 65 anni, accompagnata dall'avvocato Angela Taccia, che difende il figlio assieme al collega Massimo Lovati, si è presentata alle 10 in punto negli uffici milanesi del Comando Provinciale dell'arma per essere ascoltata per la terza volta dal giorno del delitto di Chiara, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007.

Uffici che ha lasciato circa mezz'ora dopo, in quanto ha ascoltato il consiglio dei due legali: alla prima domanda si è "avvalsa" e alla seconda ha accusato un malore. Tant'è che all'uscita dalla caserma, visibilmente "scossa" e facendosi largo tra una schiera di telecamere e microfoni, si è infilata in un taxi senza proferire parola.

«Questa convocazione non mi è piaciuta. Se i pm vogliono sentire la signora, che la convochino loro in Procura a Pavia», ha affermato Lovati esprimendo il disappunto per il modo in cui si sta conducendo l'inchiesta. È stato lui a consigliare alla madre di Sempio di "astenersi" dal rispondere.

Avrebbe dovuto spiegare ancora a che ora, il giorno del delitto, è uscita di casa e per quali commissioni e a che ora è rientrata. Avrebbe dovuto ricostruire di nuovo, a distanza di quasi 18 anni, gli spostamenti del figlio e raccontare pure la vicenda dello scontrino del parcheggio di Vigevano che il giovane, su suggerimento dei genitori, decise di tenere.

E poi, tra l'altro, le sarebbe stato chiesto di fornire chiarimenti in merito a un fuorionda reso pubblico dalla trasmissione de Le Iene su come Andrea sarebbe venuto a conoscenza di alcuni atti dell'indagine del 2017 che si è chiusa con un'archiviazione.

Intanto per Stasi ieri è stato il primo giorno di semilibertà, beneficio concesso dal Tribunale di Sorveglianza nelle scorse settimane e che è in un certo senso l'anticamera dell'affidamento in prova ai servizi sociali e quindi della libertà. Come ogni mattina il 41enne è uscito dal carcere di Bollate per andare in ufficio, ha potuto, poi, dedicarsi ad alcune attività private.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata