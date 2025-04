Durerà sei chilometri l'ultimo viaggio di papa Francesco da piazza San Pietro a Santa Maria Maggiore.

Un tragitto che attraverserà le vie del centro di Roma al termine delle esequie e che sarà "attentamente monitorato" dalle forze dell'ordine.

L'itinerario che percorrerà il corteo funebre è ancora allo studio ma non si esclude possa prevedere il passaggio per i luoghi più simbolici della città. Tra le ipotesi, il feretro di Bergoglio potrebbe passare per corso Vittorio per poi attraversare piazza Venezia, i Fori Imperiali fino al Colosseo, imboccare via Labicana e via Merulana per poi raggiugere la basilica nel quartiere Esquilino, dove avverrà la tumulazione.

«Il tragitto sarà opportunamente presidiato», ha assicurato il prefetto di Roma Lamberto Giannini al termine di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Mentre il questore Roberto Massucci, definendolo un "momento storico", ha garantito un'attenzione «ai massimi livelli».

Quel giorno in piazza Santa Maria Maggiore e, alle spalle, in piazza dell'Esquilino verranno istallati dei maxi-schermi. Già oggi, ha spiegato Giannini: «abbiamo visto un afflusso molto consistente di persone. All'ora di pranzo erano entrate nella basilica oltre diecimila persone evidentemente perché con la notizia della futura tumulazione del Pontefice il luogo assume un particolare interesse». Ma tutto il weekend sarà molto impegnativo per la capitale sotto il profilo dell'ordine pubblico.

All'arrivo dei grandi della terra che, assieme a oltre duecentomila fedeli raggiungeranno Roma per dare l'ultimo saluto sabato a Papa Francesco, si aggiungono infatti le manifestazioni in programma per l'ottantesimo anniversario della Liberazione.

La macchina della sicurezza si è messa in moto già nella mattinata di Pasquetta, alla morte del Pontefice, ma le misure verranno ulteriormente potenziate venerdì quando atterrerà nella Capitale il presidente americano Donald Trump e si svolgeranno le celebrazioni del 25 aprile. Massima attenzione nel giorno della Liberazione all'area di Porta San Paolo, punto di arrivo del corteo di studenti, movimenti e della rete contro la guerra e dove, la mattina presto, è previsto un presidio dei palestinesi "contro il sionismo" in concomitanza con la deposizione di una corona da parte di esponenti della comunità ebraica.

Sorvegliato speciale nella giornata di venerdì anche il quartiere Parioli dove si trova Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano in cui soggiornerà il tycoon. Saranno ovviamente presidiati e monitorati tutti gli spostamenti del corteo di auto del presidente degli Stati Uniti, come anche quelli degli altri leader stranieri che raggiungeranno Roma. Sono 170 le delegazioni attese per le esequie. Il piano sicurezza per quel giorno è imponente, con rinforzi in arrivo anche da altre regioni.

L'area di piazza San Pietro sarà super blindata, con bonifiche preventive anche nel sottosuolo e droni in dotazione alla Questura per garantire una visuale dall'alto attraverso immagini in 3D. Schierati tiratori scelti sui palazzi, artificieri, nuclei cinofili, la polizia fluviale per il pattugliamento del Tevere e delle banchine, le unità Nbcr dei pompieri per il contrasto alla minaccia nucleare, batteriologica, chimica e radiologica. In campo anche i bazooka anti-drone: una sorta di dissuasori che in caso di avvistamento di velivoli non autorizzati riescono a inibire le onde radio. Per accedere alla piazza i fedeli dovranno passare attraverso varchi presidiati con i metal detector.

E chi non riuscirà ad arrivare fino alla piazza potrà seguire la funzione dai maxischermi che verranno posizionati lungo via della Conciliazione, a piazza Pia e piazza Risorgimento.

© Riproduzione riservata