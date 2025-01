Tragico incidente nell'azienda Frigo Caserta di Gricignano d'Aversa (Caserta), dove un operaio 19enne, Patrizio Spasiano, è morto a seguito di una perdita di ammoniaca da un serbatoio.

La perdita ha generato anche una nube tossica.

Il dramma, che si è consumato fra l’altro nella stezza azienda dove il 31 dicembre era morto schiacciato da un muletto il 39enne Pompeo Mazzacapo, nel pomeriggio in una zona dove erano in corso lavori di manutenzione. Quattro gli operai, tutti dipendenti di una ditta esterna, che in quel momento erano al lavoro nell’area: in tre sono riusciti a fuggire mentre per Spasiano, rimasto all’interno, non c’è stato nulla da fare ed è stato poi trovato riverso un un’impalcatura.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco di Caserta, tra cui quelle del Nucleo Nbcr, con il supporto di una squadra proveniente anche dal Comando di Napoli.

