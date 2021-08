Erano in quarantena nell’albergo di Reggio Emilia in cui alloggiavano in vista della partita contro l’Italia saltata per via di dieci casi di positività al Covid, ma nella notte hanno lasciato l’albergo.

Parliamo degli atleti della nazionale francese di football americano. Sabato sera hanno dato forfait e la semifinale europea in programma a Piacenza contro gli azzurri è saltata.

Erano stati scoperti nove casi di positività al virus tra i giocatori e uno nello staff. L’Ausl di Reggio Emilia ha imposto l’isolamento e oggi era in programma il secondo giro di tamponi per verificare eventuali ulteriori contagi, ma loro hanno lasciato l’hotel e l’Italia.

L’Ausl ha appreso solo questa mattina la notizia e non ha rilasciato commenti.

Alloggiavano all’hotel Airone: se ne sono andati tutti, anche i positivi.

Il focolaio nel gruppo è emerso dopo che tutti si sono sottoposti da protocollo ai tamponi antigenici.

La nazionale francese si trovava a Reggio da una settimana, aveva scelto i campi degli Hogs, la squadra cittadina, per allenarsi in vista della semifinale con l’Italia.

