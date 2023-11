Grande attesa a Cagliari per l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in città in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate.

Le celebrazioni sono in programma al porto.

Per il Capo dello Stato si tratta della decima visita in Sardegna. L'ultima volta è stata di recente, il 9 settembre scorso nel Golfo dell'Asinara, per la commemorazione dell'affondamento della Corazzata "Roma".

Blindato il centro cittadino: percorrere in auto via Roma lato mare è vietato dalle 9 alle 13 per motivi di sicurezza.

Alle celebrazioni anche il ministro Crosetto.

