Ottomila euro di multa e fermo amministrativo dell’auto per tre mesi. Sono i provvedimenti presi dalla Guardia di Finanza nei confronti del conducente di una Ferrari “Roma” sottoposto a controllo al casello autostradale di Riccione, sulla Riviera Romagnola, e risultato senza patente.

Quando i militari lo hanno fermato per un controllo chiedendogli i documenti, lui ha candidamente ammesso di non averli. E dai successivi controlli è saltato fuori che la licenza di guida gli era stata sospesa ben quattordici anni fa, precisamente nel 2008, perché aveva raggiunto l’azzeramento dei punti per varie infrazioni.

Dopo aver stilato il verbale, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno consentito alla donna che era con lui, e che invece aveva con sé la patente, di rimettere in moto la Rossa (del valore di oltre 200mila euro) e di riaccompagnare l’uomo, residente in provincia di Milano, fino a casa.

