Il primo pensiero per la moglie Chiara Ferragni che «mi è sempre sta vicina» e il secondo per i donatori di sangue: «senza di loro oggi non sarei qui».

Così Fedez, dopo le dimissioni dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era ricoverato dal 28 settembre scorso, a causa di una emorragia causata da due ulcere intestinali.

Pallido e provato, «devo riprendermi ancora un pochino e ho bisogno di riposo. Ma sto bene», ha assicurato il cantante, fermandosi con i cronisti dopo le dimissioni.

Subito dopo le dimissioni, il cantante e Ferragni hanno postato una foto delle loro mani - quella del rapper con ancora indosso il braccialetto dell'ospedale - insieme a quelle dei figli e con un zampa del cane. Condividendo con i fan anche il disegno del figlio Leone: “Bentornato Papino". "

«Grazie di tutto l'affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana - ha scritto Ferragni -. Vi ho sempre letto e ci avete dato tanta energia. Grazie, grazie, grazie».

(Unioneonline/l.f.)

