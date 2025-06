Cinque bambini sono finiti in ospedale nel pomeriggio di domenica dopo un bagno in una piscina in un impianto nella zona della Borghesiana, alla periferia di Roma.

I cinque sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Il più grave, che ha 9 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva.

Sulla vicenda indaga la polizia. Dai primi riscontri, sembra che il malore sia legato a un'intossicazione da cloro.

L'allarme è scattato intorno alle 17.30 dopo la chiamata di uno dei genitori. Sul posto è intervenuto il 118. I bambini sono stati portati in ospedale.

Due di loro sono già stati dimessi, altri due sono stati ricoverati in reparto e il più grave in terapia intensiva.

(Unioneonline)

