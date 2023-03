Sono oltre 10mila le persone scese in piazza a Milano per la manifestazione in difesa dei diritti delle famiglie arcobaleno contro lo stop imposto dal Viminale al Comune di registrare all'anagrafe i figli di coppie omogenitoriali.

Al presidio, organizzato in piazza della Scala da Arcigay, Famiglie Arcobaleno e i Sentinelli, anche la neosegretaria del Partito democratico Elly Schlein, accolta con applausi dai dimostranti. «Ci stiamo già muovendo e c'è qui anche Alessandro Zan per portare avanti anche in Parlamento le aspettative che sono emerse dalla piazza. Cioè di poter vedere riconosciuto per legge il diritto delle coppie omogenitoriali. Con una legge preparata e scritta insieme alle associazioni, alle famiglie arcobaleno e alla rete Lenford. Saremo al loro fianco come in piazza anche in Parlamento», ha affermato Schlein.

Anche il sindaco Beppe Sala è intervenuto durante la manifestazione: «Io sono sempre con voi, come lo sono stato sempre. Abbiamo un grande problema e c'è un vuoto normativo che va colmato. Questo governo, come abbiamo già capito tutti, sta facendo di tutto per prendersi tutto e per umiliare chi non la pensa come loro. Sta cercando di portare anche le città a destra con la riforma della legge elettorale dei Comuni».

