Madre, padre e tre figli di 2, 4 e 5 anni. Maschietto il più grande, femminucce le altre due. Una delle bimbe ha bisogno di cure. Per questo una famiglia che vive a Cagliari è partita alla volta di Rivoli, in Piemonte. L’assistenza medica è affidata all’ospedale Maria Vittoria.

L’accoglienza per tutti, invece, ha scatenato una gara di solidarietà, innescata da padre Mario Dotta dei missionari della Consolata della cittadina alle porte di Torino: sono loro ad aiutare questo nucleo di origine croata, che sta vivendo il periodo difficile su un camper posteggiato, al gelo, nello cortile del centro gestito dalla comunità ecclesiastica

Padre Dotta attraverso i social ha lanciato un appello per la «famiglia senza casa e senza lavoro, venuta dalla Sardegna per curare la bambina di 4 anni al Maria Vittoria. Chi ha suggerimenti per un alloggio e un lavoro per il papà può telefonarmi». Il papà, croato di 24 anni, «dice di non aver mai fatto lavori con contratto, perché da poco ha i documenti. Dice di aver fatto soprattutto lavori di giardinaggio, tinteggiatura e qualcosa di meccanica».

Segue il contatto del cellulare. Le condvisioni sono state centinaia. E qualcosa si è mosso: «C'è già un discreto numero di persone che ha iniziato a portare loro vestiti, cibo e giocattoli per i bambini», racconta il prelato, «Probabilmente la cosa più impegnativa nell'immediato è assicurare loro le bombole per il riscaldamento, perché con il freddo attuale ne consumano parecchie. Comunque per il momento posso provvedere io. Ho potuto collegarli alla nostra linea elettrica così hanno luce e frigorifero sempre in funzione».

A Natale la famiglia ha condiviso il pranzo con i missionari. In attesa di una sistemazione stabile e di una cura per la bimba.

