Prima la fuga di gas, poi l’esplosione.

Il bilancio dell’incidente – avvenuto a Matera in un appartamento del rione Villa Longo – è di cinque feriti, di cui due gravi: un uomo e una donna.

Per la coppia è scattato immediatamente il codice rosso con il quale sono stati trasportati all’ospedale Madonna delle Grazie della Città dei Sassi. Gli altri tre non destano particolari preoccupazioni.

In via precauzionale è stato disposto lo sgombero dell’edificio, nel quale abitano 15 persone. Vigili del Fuoco e tenici del Comune effettueranno nelle prossime ore accertamenti tecnici per verificare l'agibilità dello stabile.

